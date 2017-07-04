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أسواق عربية
الرياض تتصدر خسائر 5 بورصات.. وصعود الكويت
الثلاثاء 04 يوليه 2017 09:04 م
البورصة 58
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بورصة مصر 9
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة السعودية؛ بسبب موجة كبيرة لجني الأرباح، بينما تراجعت بورصة قطر على خلفية الأزمة الدبلوماسية لها مع عدة دول عربية، وقبيل انتهاء المهلة الممنوحة لها، فيما صعدت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها الكويت.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 2.6% ليسجل 7300 نقطة، وسط تعاملات هزيلة ليسجل أكبر انخفاض منذ أكتوبر الماضي، كما انخفض المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.7% لينزل إلى 13335 نقطة.
وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.5% ليصل إلى 8896 نقطة بقيادة البنوك مع انخفاض سعر سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في قطر، بحوالى 3.1%.
وخسر مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.5% ليصل إلى 4392 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.3% ليستقر عند 3415 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.3%.
وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.1% ليصل إلى 6639 نقطة، بينما كسب مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين نسبة طفيفة بلغت 0.2% و0.1% ليستقرا عند 5098 نقطة و1317 نقطة على الترتيب.
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