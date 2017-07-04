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استثمار
سحر نصر تدعو اقتصادية النواب لإرسال ملاحظاتهم قانون الاستثمار
الثلاثاء 04 يوليه 2017 08:47 م
سحر نصر تدعو مع اقتصادية النواب
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سحر نصر تدعو مع اقتصادية النواب
أحمد عاشور
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب؛ لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والذى أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات، وذلك فى إطار الحوار المجتمعى التى تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات، دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز على تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.
ودعت اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية فى اطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا فى إعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عددا من القوانين التى سيتم إرسالها لمجلس النواب قريبا، منها تعديلات قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليا.
وأشارت نصر إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عددا من الوزارات، وتم الأخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم إرسال المسودة إلى جميع الوزارات لإبداء أى ملاحظات عليها، فى إطار التنسيق بين كل الوزارات لخروج لائحة تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.
ولفتت إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
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