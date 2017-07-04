5 أسهم تستحوذ على ثلث تداولات جلسة اليوم

استحوذت 5 أسهم على ثلث تداولات جلسة اليوم الثلاثاء التي سجل إجماليها 733 مليون جنيه، من خلال تداول 238 مليون ورقة مالية لأسهم 183 شركة.





وسجلت تداولات الأسهم الخمسة مجتمعة نحو 240 مليون جنيه، تصدَّرها سهم المجموعة المالية هيرميس بتداولات قيمتها 88.5 مليون جنيه، تلاه سهم القلعة للاستشارات المالية بتداولات سجلت 46.5 مليون جنيه.





وجاء ثالثًا من حيث قيمة التداولات سهم جهينة للصناعات الغذائية بقيمة 44 مليون جنيه، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 31.6 مليون جنيه، وأخيرًا سهم الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بتداولات بلغت 29.6 مليون جنيه.



