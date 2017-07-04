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سيـــاســة
برلمانية تتقدم بقانون لإنشاء هيئة بناء قدرات المرأة
الثلاثاء 04 يوليه 2017 07:43 م
نادية هنرى
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نادية هنري
ياسمين فواز
شاركت النائبة نادية هنرى فى مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مشددة على أهمية تدعيم تجارب النابهات المصريات التى تم عرضها خلال المؤتمر، والاستفادة من تجاربهن وخبراتهن فى مختلف المجالات التى يعملن بها لتطوير وتحسين وضع المرأة المصرية.
وقالت نادية هنرى إننا فى حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التى تسهم فى تمكين المرأه سياسيًا ومجتمعيًا.
وأوضحت نادية هنرى أن ما حققته المرأة حتى الآن فى مجال المشاركة السياسية والبرلمانية وكذلك المشاركة فى مختلف مؤسسات الدولة خطوات جيدة ولكن مازلنا فى حاجة للمزيد.
وأشارت نادية هنرى إلى أنه بالنسبة للجانب التشريعى فما تم إنجازه من تشديد العقوبة على جريمة ختان الإناث، وتوسيع دائرة المعاقبين لتشمل المحرض والداعى والمنفذ خطوة مهمة، لافتة إلى أننا فى حاجة لإصدار المزيد لحماية حق المرأة والتى يأتى على رأسها، مشروع قانون لحفظ حق المرأة فى الميراث.
وأوضحت نادية هنرى أنها تستعد للتقدم بمقترح قانون لإنشاء هيئة لبناء قدرات المرأة وتمكينها، لافتة إلى أن دور المرأة فى مجتمعنا بالأخص هو حارس بوابة الأمن القومى.
وتابعت "نحن نعرف أن البناء الأساسى لشخصية الإنسان يتم فى سنوات العمر الأولى قبل سن المدرسة، وهذه هى الفترة التى تكون فيها الأم الراعى والمغذى والمعلم للطفل، لهذا ترك المرأة بدون تأهيل وتمكين لهذا الدور هو جريمة فى حق المجتمع كله، فبدون تدخل الأم إيجابيا فى هذا المجال نحن نترك المجال للعشوائية والإعلام لتكوين شخصبة أبنائنا وهنا خطر على الأمة كلها.
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