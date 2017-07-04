القومي للمسرح يطلق جائزة للجمهور

تنطلق الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح، يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 يوليو، وتحمل الدورة الجديدة اسم الناقدة المسرحية الراحلة نهاد صليحة، ويقدم مهرجان هذه الدورة العديد من الأفكار الجديدة بهدف تطويره.





فتستضيف إدارة المهرجان عرضين عراقيين هما "ضياع" و"حلم" كنماذج لمسرح الشارع بدولة العراق، وتحمل هذه الاستضافة اسم "نظرة ما"، وهى أحد الأقسام المستحدثة في دورة هذا العام، والمعنيّ بتقديم إطلالة على أشكال غير تقليدية من المسرح، ويقدم للجمهور هذه المرة إطلالة على مسرح الشارع، بمشاركة عرضين من دولة العراق الشقيقة.





العرض الأول "ضياع" لفرقة نادي مسرح بابل، تأليف وإخراج بشار عليوي، وترصد أحداثه ملامح الإرهاب الأسود الذي ضرب بلاد الرافدين، والعرض الثاني "حلم" لفرقة مسرح "هاوار كركوك"، تأليف وإخراج نجاة نجم، وتدور أحداثه حول المُعاناة الدائمة التي يتعرض لها ذوو الإعاقة البدنية، ومحاولتهم العيش بصورة طبيعية، وذلك في قالب إنساني بسيط.





كما استحدث المهرجان جائزة جديدة يمنحها الجمهور عبر التصويت المباشر، ومن خلال استمارات توزَّع على جمهور الحاضرين في المسارح المختلفة.





وقال الدكتور حسن عطية، رئيس المهرجان، إن فكرة الجائزة تأتي استكمالًا للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة، وتفعيلًا لدور الجمهور كشريك في الفعل المسرحي وليس مجرد متلقّ سلبي لما يقدَّم على الخشبة.





وأضاف أن التنافس على جائزة الجمهور سيتم من خلال قسم "العروض المختارة" الذي تم استحداثه للمرة الأولى هذه الدورة، والذي يضم خمسة عشر عرضًا مسرحيًّا، من اتجاهات فكرية وفنية متعددة،

واعتبر عطية أن المنافسة في إطار قسم العروض المختارة لا تقلّ أهمية عن منافسات المسابقة الرسمية، وإن اختلفت عنها في كون الأخيرة تعتمد على قرارات لجنة تحكيم من كبار المسرحيين، حيث تعطي جائزة الجمهور مؤشرات حول ذائقة الجمهور المصري وتحولاتها، كاشفًا أن الاستمارة الخاصة بالجمهور تم تصميمها بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية بحيث تعطي صورة كاملة عن الجمهور، وهذه الصورة ستفيد- كما يؤكد- دارسي ونقاد وفناني المسرح.





وأكد عطية أن اختيار الأعمال التي تشارك في قسم "العروض المختارة" خضع لمعايير دقيقة من حيث الجودة، والابتكار الإبداعي، ومن بينها عروض كانت متقدمة للمسابقة الرسمية.



