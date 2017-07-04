عبد العال يكرّم النائبة ماريان عازر

قام الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بتكريم الدكتورة ماريان عازر، عضو مجلس النواب؛ لاختيارها ضمن 100 شخصية فى مجال الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم، بحضور المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، والنائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب مصطفى بكري عضو المجلس، والدكتور ياسر القاضى وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائبة عزة على نائبة بالبرلمان الاسترالي من أصل مصري، وعدد كبير من نواب ونائبات المجلس.





وأكد عبد العال أن هذا التكريم يعد شرفًا كبيرًا لمجلس النواب، ولا سيما أن الدكتورة ماريان عازر تجمع بين العلم والأخلاق وتمثل نموذجًا يُحتذى به في رفع اسم مصر بمجال الاتصالات والمعلومات.





فيما أكد الدكتور ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فخره بهذا التكريم الذي يعد تكريمًا لقطاع الاتصالات في مصر، كما هنّأت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائبة على هذا التكريم الذي يعد مصدر فخرٍ واعتزاز للسيدات المصريات.



