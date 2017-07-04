خبير: الصراع الخليجي القطري لن ينتهي إلا برحيل تميم

أمير قطر تميم

إيمان عوف



قال الدكتور أحمد كمال، أستاذ القانون الدولي، إن منح دول مقاطعة قطر الأربعة مهلة إضافية 48 ساعة لن يفيد بأي صورة من الصور في إرجاع قطر عن المضي قدما فيما بدأت فيه من معاداة تلك الدول.



وأضاف أن العقوبات التي ستفرض على قطر ستصل إلى حد الحصار الجوي والبري والبحري، متوقعا أن يتطور الأمر إلى تحالفات وصراع عسكري، خاصة بعد قيام قطر بفتح حدودها أمام قوات تركية وإيرانية بغية ضرب الخليج العربي وإشعال صراع بالمنطقة.



لفت كمال إلى أنه إذا وصل الأمر لصراع عسكري فإنه لن ينتهي إلا برحيل تميم، ولذا فإنه ينبغي على المسئولين القطرين والشعب القطري اتخاذ موقف واضح ضد السياسات التي تتبعها قطر ضد الدول العربية منذ فترة.