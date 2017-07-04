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سيـــاســة
استمرار حبس قيادي بهيئة التأمينات بتهمة الإضراب
الثلاثاء 04 يوليه 2017 07:04 م
حبس
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حبس
وحملة تضامن حقوقي معه
إيمان عوف
قررت نيابة المنصورة ثان استمرار حبس القيادي والعامل بهيئة التأمينات الاجتماعية فرع المنصورة "حسين عبد الرحمن"، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بالدعوة والتحريض على الإضراب.
وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل حسين عبدالرحمن يوم 30 يوليو الماضي، وقامت بالقبض عليه وتم تحرير محضر له وتوجيه اتهام بالتحريض على الإضراب وحيازة منشورات للدعوة للإضراب، وذلك على خلفية مطالبته، وفق المادة 17 من الدستور، بأن تدير التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة وأن يكون لها لائحة تنظيمية.
وقال أحد عمال هيئة التأمين الاجتماعي، إن عمال وموظفي الهيئة قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع قبل الماضي، للمطالبة بتنفيذ وعود وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار لائحة خاصة تنظم العلاقات داخل الهيئة، مشيرا إلى أنهم مارسوا حقهم القانوني في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بتنفيذ الوعود، لافتا إلى أن وزيرة التضامن قامت بإغلاق الباب أمام المناقشة والتفاوض مع العمال، ثم تقدمت ببلاغ لوزراة الداخلية بتهديد العمال باقتحام مقر وزارة التضامن الاجتماعي، ثم توالى تهديد العمال واعتقالهم.
وأصدر عشرات القيادات العمالية والحقوقية بيانا أعلنوا فيه التضامن مع القيادي بهيئة التأمين الصحي حسين عبدالرحمن، مطالبين بالإفراج عنه وعن القيادي النقابي رشاد كمال، الذي اعتقل على خلفية رفضه لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
كما طالبوا المسؤولين بهيئة التأمينات الاجتماعية بتلبية مطالب العاملين، بإصدار لائحة تنظيمية وأخري مالية للتقليل من الفساد المالي والاداري بالهيئة، ودعا الموقعون على البيان جميع الأحزاب والنقابات بالتضامن مع العمال والنقابيين.
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