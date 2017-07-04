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سيـــاســة
إحالة أربعة محامين للمحاكمة بتهمة التظاهر
الثلاثاء 04 يوليه 2017 07:02 م
محكمة الجنايات بالاسكندرية
أخر الأخبار
محكمة الجنايات بالاسكندرية
إيمان عوف
قال محمد عبد الله، المحامي الحقوقي، إن نيابة المنتزه أحالت قضية وقفة محامي الإسكندرية، للمحكمة، والمتهم فيها كل من المحامين محمد رمضان، وأحمد فهمي، ومحمد جمال، وأسماء نعيم، مع استمرار حبس المتهمين.
وكان مجموعة من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية عشية مناقشة البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على مجموعة من المحامين، وقررت النيابة، اليوم، إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
تيران وصنافير
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