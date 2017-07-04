إحالة أربعة محامين للمحاكمة بتهمة التظاهر

قال محمد عبد الله، المحامي الحقوقي، إن نيابة المنتزه أحالت قضية وقفة محامي الإسكندرية، للمحكمة، والمتهم فيها كل من المحامين محمد رمضان، وأحمد فهمي، ومحمد جمال، وأسماء نعيم، مع استمرار حبس المتهمين.



