EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قرعة علنية على 60 تأشيرة حج للعاملين بالمالية
الثلاثاء 04 يوليه 2017 06:55 م
وزارة المالية المصرية 2
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية 2
مها أبوودن
أجرت وزارة المالية اليوم القرعة العلنية لتأشيرات الحج للعام الحالى للعاملين بوزارة المالية والجهات والمصالح التابعة لها، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية، بحضور نواب الوزير د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية واحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية ورؤساء القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية.
وشملت القرعة توزيع 60 تأشيرة حج على المتقدمين وعددهم نحو 2000 متقدم.
من جانبه، أشار طارق عوض، مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية ورئيس اللجنة المشرفة على تنسيق وتوزيع التأشيرات، إلى أنه تم توزيع التأشيرات بعدالة وشفافية ووضع برنامج طبقا لأفضل عرض مقدم من شركات السياحة المتخصصة في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والسفارة السعودية.
وأكد عوض أنه تم الأخذ فى الاعتبار توزيع التأشيرات على جميع الجهات والقطاعات بالوزارة وكذلك إعطاء فرصة أكبر للعاملين الذين لن يكون لهم فرصة التقدم بطلبات حج فى الأعوام القادمة لقرب بلوغهم سن المعاش.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا