بلتون: تراجع الدولار لـ16 - 17 جنيها بنهاية العام

دولار الجمارك



منى عبدالباري



توقع مركز أبحاث بنك استثمار بلتون تعافي العملة المحلية، وتحقيقها ارتفاعا بنهاية العام الحالي تتراوح بين 1 و1.5جنيه، بدعم من مستويات سيولة جيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية.



وقال تقرير صادر عن بلتون اليوم الثلاثاء بعنوان "تصحيح محتمل لمسار الجنيه"، : "يتوقع أن يشهد الجنيه إعادة تقييم قوى في ظل الحفاظ على مستويات السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي على خلفية عدد من التطورات الإيجابية".



ورجح التقرير ارتفاع قيمة العملة المحلية إلى مستويات تتراوح بين 16.6 و 17.1 مقابل الدولار بحلول ديسمبر 2017، ليصل إلى 16.8 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2017 – 2017.



ودعمت العائدات الاستثنائية إلى جانب انخفاض قيمة العملة التدفقات الاستثمارية المستقرة، حيث بلغت حصيلة التدفقات النقدية 54 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر، مما دعم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي لتسجل فائضًا بنحو 3.8 مليار دولار في مايو 2017 مقابل أعلى مستوى للعجز بنحو 11 مليار دولار في ديسمبر 2016 ومقابل مستويات العجز المنخفضة بنحو 0.4 مليار دولار في أبريل 2017.



وتأتي هذه التوقعات عقب ارتفاع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.7% للمرة الأولى منذ 3 أشهر مسجلًا 17.95 أمس الاثنين. حيث تداولت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى وهي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة العملة المحلية عند 17.89 و 17.95 و 17.95 مقابل الدولار على التوالي.



وتابع التقرير" نتوقع هدوء الضغوط على الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مع استقرار متغيرات العرض والطلب، ولكن في ضوء ارتفاع الالتزامات الأجنبية الناتجة عن زيادة الاقتراض الخارجي، والتي سجل إجماليها 7.6 مليار دولار و 12.2 مليار دولار في العامين الماليين 2017/2018 و 2018/2019 على التوالي، ستكون وتيرة ارتفاع الجنيه طفيفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".



ويرى بلتون إن تصحيح سعر الجنيه سيلعب دورا أساسيا في الحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة وأن هذا التضخم مدفوعًا بارتفاع تكلفة بعض بنود الإنتاج. لذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة حتى نهاية 2017 مع خفض محتمل في النصف الأول من 2018.

