كيونت توسع نطاق شراكتها مع نادي مانشستر سيتي

قامت QNET، الشركة الآسيوية الرائدة في مجال البيع المباشر، بتوسيع نطاق شراكتها مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم- فريق الدوري الإنجليزي الممتاز- لمدة ثلاثة أعوام أخرى، حتى عام 2020.

وأعلنت شركة QNET، العالمية الرائدة في مجال البيع المباشر، التابعة لمجموعة شركات QI Group، في بيان لها، اليوم، أن الشراكة تتيح للشركة فرصة توسيع نطاق وجود علامتها التجارية على الساحة العالمية بشكل أكبر وإنشاء المزيد من منصات التسويق المتنوعة.

وقال تريفور كونا، المدير التنفيذي لشركة QNET، "نحن سعداء بهذه الشراكة المستمرة مع نادي مانشستر سيتي، فهذه علاقة وطيدة بين علامتين تجاريتين تحرصان على التصدّي لأي تحديات تعترض خُطى النجاح، مضيفًا أنه بفضل هذه العلاقة المتجددة يمكننا المشاركة والتفاعل مع المجتمعات العالمية المختلفة التي نتواصل معها، إلى جانب الحفاظ على ارتباطنا الوثيق بالأسواق الرئيسية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا".

وعلّق داميان ويلوبي، Senior VP of Partnerships، لـCity Football Group، قائلًا: "يسرنا أن نرى شريكًا آخر يوسع نطاق شراكته مع النادي حيث حَظِيت أعمالنا التجارية الخاصة بنمو مستدام وتم إعدادها بقصد تحقيق المزيد من النجاح في الأعوام المقبلة".



