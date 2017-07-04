جمارك برج العرب تضبط 17 ساعة وطائرة تجسس

مها أبوودن





أحبط رجال جمارك تفتيش الركاب بمطار برج العرب الدولى برئاسة سمير مدير عام جمارك الموانئ الجوية محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس المحظور دخولها البلاد طبقا لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والقيود الاستيرادية.

وقال بيان لإدارة الجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط التركية إشتبه أحمد البنا رئيس الوردية فى راكب أمريكى من أصل مصرى قادم من أمريكا ترانزيت إستانبول وتم تمرير حقائبة للفحص بجهاز أشعة X-ray بمعرفة الفيزيائي إسلام قبارى مأمور فحص الأشعة فتم تأكيد الإشتباه وتشكلت لجنة لتفتيشه ، حيث تبين وجود 17 ساعة تجسس مزودة بكاميرات وكروت ميموري وشريحة تليفون وطائرة تجسس بالريموت كنترول ومزودة بكاميرا وكارت ميمورى.





وتم الكشف بحضور أيمن فوزى مدير إدارة التعريفة، ومحمد زكريا مدير إدارة التهريب، وإيهاب ماهر من الشئون الإدارية.





وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط حمل رقم 28 لسنة 2017 للراكب وإحالة الراكب للنيابة.