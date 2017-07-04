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سيـــاســة
النواب يقر قانون الأحوال الشخصية والهيئة الوطنية للانتخابات
الثلاثاء 04 يوليه 2017 05:56 م
مجلس النواب 2
أخر الأخبار
مجلس النواب 2
ياسمين فواز
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة ثلثى الأعضاء.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
مجلس النواب
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