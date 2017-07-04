النواب يقر قانون الأحوال الشخصية والهيئة الوطنية للانتخابات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة ثلثى الأعضاء.



