تغريم الأمين و2 آخرين وبراءة الجلاد من سب مواطن

مجدي الجلاد



نجوى عبد العزيز



أصدرت محكمة الجنايات حكمها برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وعصام الضوينى، ببراءة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وتغريم محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة الجريدة، و2 صحفيين آخرين، مبلغ عشرة آلاف جنيه، في واقعة اتهامهما بسبب وقذف مواطن.



وكان مواطن يدعى محمد حسن مصطفى، قد أقام دعوى سب وقذف ضد كل من رئيس تحرير جريدة الوطن السابق مجدي الجلاد ورئيس مجلس إدارة الجريدة محمد الأمين و2 صحفيين آخرين، يتهمهم بسبه وقذفه من خلال نشر خبر بالجريدة، قال الشاكي إنه حط من شأنه واحتقره لدى أهله، فاعتبره الشاكى سبا وقذفا بحقه.