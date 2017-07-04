دولار المركزي يتراجع 5 قروش

دولار



هبة محمد



أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن سعر الدولار لديه تراجع 5 قروش للبيع إلى 17.9543 جنيه، مقابل 18.0114 جنيه أمس الإثنين، كما انخفض سعر الشراء لديه 4 قروش إلى 17.8285 جنيه، بدلاً من 17.8781 جنيه أمس.



ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



وكان دولار المركزي قد تراجع أمس أسفل مستوى 18 جنيها لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، ليخسر 14 قرشاً دفعة واحدة خلال تعاملات أمس.



ويعد هذا الانخفاض تحت مستوى 18 جنيها هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير 2017.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيها.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.