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طاقة
أبناء حسن علام تبدأ الأعمال المدنية لكهرباء غرب القاهرة
الثلاثاء 04 يوليه 2017 05:03 م
محطة كهرباء 1111
أخر الأخبار
محطة كهرباء 1111
عمرسالم
بدأت شركة أبناء حسن علام، تنفيذ حزمة الأعمال المدنية لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة، التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء بتكلفة مالية تصل لنحو 1.098 مليار جنيه.
فى ذات السياق، كشفت مصادر للمال، أن البنك الإسلامى للتنمية الممول الرئيسي للحزمة وافق على التوقيع مع شركة أبناء حسن علام الفائزة بعقد الأعمال المدنية خلال أيام مع شركة أبناء حسن علام والتى اقتنصت العقد بعد منافسة مع شركات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 1.098 مليار جنيه.
وتقدمت أبناء حسن علام بعرض مالى 1.098 مليار جنيه، يليه تحالف بتروجت - تكنيك بعرض 1.165 مليار جنيه، ثم أوراسكوم 1.205 مليار جنيه، وأخيراً شركة أركيدون اليونانية بعرض بلغ 1.35 مليار جنيه.
وتبلغ قدرة محطة غرب القاهرة نحو 650 ميجاوات، وتتكون من وحدة بخارية واحدة، وستُقام فى محافظة الجيزة، ﻭﻣن ﺍﻟﻤﻘرﺭ ﺗﺸﻐﻴل ﺍﻟﻤﺸرﻭﻉ ﺧﻼﻝ 2019، ضمن الخطة الخمسية 2017/ 2022, وستعمل ﻣﺤطﺔ كهرباء ﻏرﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫرﺓ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟطﺒﻴﻌى ﻛوﻗوﺩ ﺃﺳﺎﺳﻲ، والمازوت كوقود احتياطى.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤطﺔ ﺗُﻌﺎﺩﻝ 6 مليارات ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺗم ﺗﻤويل ﺍﻟﻤﻜوﻥ ﺍﻷجنبى ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤوﻳﻠﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋرﺑﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ 30 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛوﻳﺘﻰ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻜوﻳﺘﻰ، ﻭ218 ﻣﻠﻴوﻥ دولار ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﻌرﺑﻰ، ﻭ92 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﺍﻟﺴعوﺩﻯ، ﻭ222 ﻣﻠﻴوﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣن ﺍﻟﺒﻨك ﺍﻹﺳﻼﻣى ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، بالإضافة إلى المكون المحلى لشركة القاهرة للإنتاج.
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