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اقتصاد وأسواق
المالية: العمل بموازنة العام الماضي لحين التصديق على الجديدة
الثلاثاء 04 يوليه 2017 04:51 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
البرلمان ينهى جلساته بالموافقة على مشروع موازنة العام الجديد
مها أبوودن
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به.
وقالت مصادر فى وزارة المالية، إن الحكومة تعمل حتى الآن بموازنة العام المالى 2016/2017، لحين تصديق رئيس الجمهورية على الموازنة الجديدة بشكل نهائى.
وشملت موافقة المجلس اليوم مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، وعددها 48 هيئة، والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.
الموازنة العامة للدولة
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