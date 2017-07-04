البربري يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات البورصة

صورة جديدة البورصة



مصطفى طلعت



تقدم منصور البربري، رئيس شركة "بي آي جي" للتجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه للمنافسة عن مقعد الشركات المقيدة، وممثلا لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".



وينافس "البربري"، على مقعد بورصة النيل، أحمد بهاء الدين شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إم بي" الهندسية، الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس.



يذكر أن عدد المتقدمين للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة ارتفع إلى 4 مرشحين، حتى الآن، وذلك في اليوم الرابع لفتح باب الترشح وذلك بعدما شهد أمس تقدم كل خالد أبو هيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستشارات، وهاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.



يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لمقاعد الشركات المقيدة فى 29 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يغلق في 5 يوليو الحالي، على أن يتم عقد الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري.