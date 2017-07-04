EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البربري يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات البورصة
الثلاثاء 04 يوليه 2017 04:40 م
صورة جديدة البورصة
أخر الأخبار
صورة جديدة البورصة
مصطفى طلعت
تقدم منصور البربري، رئيس شركة "بي آي جي" للتجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه للمنافسة عن مقعد الشركات المقيدة، وممثلا لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل".
وينافس "البربري"، على مقعد بورصة النيل، أحمد بهاء الدين شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إم بي" الهندسية، الذي تقدم بأوراق ترشحه أمس.
يذكر أن عدد المتقدمين للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة ارتفع إلى 4 مرشحين، حتى الآن، وذلك في اليوم الرابع لفتح باب الترشح وذلك بعدما شهد أمس تقدم كل خالد أبو هيف رئيس شركة الملتقى العربي للاستشارات، وهاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.
يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لمقاعد الشركات المقيدة فى 29 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يغلق في 5 يوليو الحالي، على أن يتم عقد الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا