متوسط الدولار بالبنوك يتراجع 4 قروش

سعر الدولار أمام الجنيه

"الأخضر" يسجل 17.84 جنيه للشراء



هبة محمد



تراجع متوسط الدولار بالبنوك لليوم الثاني على التوالي بنسبة طفيفة، بلغت 4 قروش، ليسجل متوسط الشراء 17.8447 جنيه، مقابل 17.8926 جنيه أمس، كما انخفض متوسط البيع إلى 17.9438 جنيه، بدلاً من 17.9912 جنيه أمس الإثنين.



كان متوسط شراء الدولار بالبنوك قد انخفض أمس أسفل 18 جنيها، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، إذ استقر خلال تلك الفترة عند أكثر من 18 جنيه، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي ليسجل 17.9826 جنيه، فاقداً 14 قرشاً عن سعر يوم الاحد الذي بلغ 18.0385 جنيه، كما خسر متوسط البيع 14 قرشاً، محققاً 17.9912 جنيه أمس، بدلاً من 18.1382 جنيه الاحد.



تراجع سعر الدولار بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم وذلك بعد انخفاضه أسفل مستوى 18 جنيه أمس لأول مرة منذ 3 أشهر.



وانخفض سعر الدولار لدى البنك الأهلي صباح اليوم بواقع قرشين للشراء إلى 17.84 جنيه و17.94 جنيه للبيع، لكنه استقر خلال تعاملات منتصف النهار.



كما انخفض سعر الدولار لدى بنكي التجاري الدولي 5 قروش إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع خلال اليوم، وتراجع سعره لدى بنك الاسكندرية 5 قروش إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع في الصباح لكنه استقر خلال منتصف النهار.



وأيضاً خفض البنك العربي الافريقي الدولي سعر الدولار 10 قروش في الصباح إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع لكنه استقر عند تلك المستويات في منتصف التعاملات.



وأيضاً تراجع سعر الدولار لدى بنك HSBC في بداية التعاملات 4 قروش إلى 17.86 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع ليستقر سعره عند هذه المستويات، كما خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار 7 قروش إلى 17.85 جنيه و17.95جنيه للشراء والبيع على الترتيب خلال تعاملات اليوم.



وخفض بنك SAIB سعر الدولار قرشين إلى 17.90 جنيه للشراء و 18 جنيه للبيع، كما خفض المصرف المتحد سعر البيع 4 قروش إلى 17.91 جنيه وقرشاً واحداً الشراء عند 17.81 جنيه للشراء.



وتراجع سعر الدولار لدى بنك القاهرة 6 قروش، محققاً 17.80 جنيه للشراء وعند 17.90 جنيه للبيع.



فيما ارتفع سعره لدى بنك مصر بصورة طفيفة بواقع قرشاً للشراء إلى 17.87 جنيه واستقر سعر البيع عند 17.95 جنيه.



ويعد هذا الانخفاض تحت مستوى 18 جنيه هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير 2017.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيه.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.