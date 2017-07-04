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بورصة وشركات
الإسكندرية للاستثمارات المالية تتلقى عرض شراء إجبارى
الثلاثاء 04 يوليه 2017 04:02 م
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
أخر الأخبار
الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية
رجب عزالدين
قالت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إن شركة اكوان للتطوير والاستثمار العقارى، أبدت رغبتها فى تقديم عرض شراء إجبارى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، تلقيها اليوم الثلاثاء -الموافق 4 يوليو- خطاب من شركة اكوان للتطوير والاستثمار العقارى ترغب فى إجراء فحص نافى للجهالة، بمناسبة رغبتهم فى تقديم عرض شراء إجبارى، وفقًا لأحكام سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وتابع البيان: "سيتم عرض هذا الخطاب على مجلس إدارة الشركة فى أول اجتماع خلال الفترة المقبلة".
يشار إلى أن شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، تأسست عام 1996، وتعمل فى مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو زيادة في رؤوس أموالها، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 26.1 مليون جنيه، بعدد أسهم 2.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
الإسكندرية
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