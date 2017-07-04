برلماني يتهم وزارة الري بتضليل الرأى العام

وزارة الموارد المائية والري

ياسمين فواز



اتهم تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بتضليل الرأى العام، وعدم الالتزام بأمانة العرض الصحيح للمادة رقم 12 من قانون الزراعة والرى، والتى تحظر زراعة الأرز فى الأراضى التى تروى عبر الآبار الارتوازية ومنها محافظة الوادى الجديد، مشيرًا إلى أنه تم الخروج عن السياق والشفافية أثناء العرض على القيادة السياسية.



وقال عبدالقادر، فى بيان له، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة تحاول إقناع الرأى العام – على غير الحقيقة - بأن حظر زراعة الأرز فى الوادى الجديد يحافظ على المخزون الجوفى من المياه للأجيال القادمة، موضحًا أن الوزارة لم توضح حقيقة الأمر ولم تكشف الفرق بين ما يحصل عليه المزارع من حصة ثابتة من المياه تنفيذًا للقانون، الذى يمنع وزارة الرى من حجب حصة المياه عن المُزارع، مشيرًا إلى أن للمُزارع فى الوادى الجديد حصة من المياه يحصل عليها وفقًا لمساحة الأرض التى يمتلكها ولا يحصل على دقيقة تزيد على حصته أو تقل عنها، وأن هذا يكشف الحقيقة التى تحاول وزارة الرى إخفاءها، حيث تجب التفرقة بين المياه التى تجرى تحت الأرض فى الخزان الجوفى، والحصة الثابتة التى يحصل عليها المُزارع.



وأشار النائب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 12 من قانون الزراعة والرى الذى تم إقراره فى 1983 ولم يتعرض للمُزارع أو يذكره، قائلًا: وبعد ثورتين عظيمتين وجب علينا ككيان تشريعى أن نعيد صياغة مثل هذه القوانين التى كان يتم تفصيلها وفقًا لمصالح شخصية وتجاهلت الفلاح فى كل موادها.



واقترح عبدالقادر، فى مشروعه استثناء محافظات الوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر من قرار حظر زراعة محصول الأرز، على أن يتم تحديد ضوابط لزراعة الأرز بكميات ومساحات محدودة فى هذه المحافظات بما يحقق الاكتفاء الذاتى لسكانها لحمايتهم من السوق السوداء، إذ وصل سعر الكيلو من الأرز الموسم الماضى بالوادى الجديد 16 جنيهًا، بسبب بعد المسافة وتكلفة النقل ومن المتوقع أن ترتفع أسعاره بعد ارتفاع أسعار محروقات البنزين.



وطالب عبدالقادر، وزارة الرى بسرعة التراجع عن الأخطاء التى ارتكبتها، والاعتراف بالحقيقة وتصحيح الأوضاع فيما ارتكبته من ذنوب فى حق فلاح الوادى الجديد والوصول إلى صيغة توافقية تسمح للمُزارع بزراعة مساحة محدودة من الأرز يتحقق بها الاكتفاء الذاتى فقط.