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طاقة
الدوحة تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال 30%
الثلاثاء 04 يوليه 2017 03:31 م
الغاز الطبيعي
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الغاز الطبيعي
خالد بدر الدين:
أكد الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الدوحة تخطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال العملاق لرفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% ليرتفع إلى 100 مليون طن من 77 مليون طن سنويا.
وذكرت وكالة رويترز إنه جرى الإعلان في أبريل الماضي، عن عزم الحكومة تطوير مشروع جديد للغاز في القطاع الجنوبي من حقل الشمال يمكن استهداف تصدير إنتاجه.
وقال سعد الكعبي إنه عندما يكتمل المشروع في غضون خمس إلى سبع سنوات من الآن، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج قطر إلى حوالى ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.
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