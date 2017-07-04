استمرار تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 620 جنيها

الذهب

عمر سالم:



ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضًا بنحو 5 جنيهات، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 620 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 625 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، صباح اليوم.



ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 532 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 709، ﻣﻘﺎﺑﻞ 716 جنيهًا للجرام ﺃﻣﺲ.



ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5046 ﺟﻨﻴﻬﺎت، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1225 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1229 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ وتراجع أسعار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.