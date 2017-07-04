جمعية رجال الأعمال تقود مباحثات مصرية مجرية لزيادة الاستثمارات

عبدالفتاح السيسي 55669

المال ـ خاص:



عقد وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الذى يزور المجر حاليا، برئاسة الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة الجمعية، مباحثات بين رجال الأعمال فى العاصمة المجرية "بودابست" بهدف تعظيم التعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء المجر فاعليات منتدى الأعمال المصرى المجرى استكمالاً لانعقاد المنتدى الذى استضافته القاهرة فى يونيو 2016.



وضم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور شريف الجبلى، رئيسا للوفد والدكتور أحمد سعد رجب نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال المصرى المجرى المشترك وعادل اللمعى رئيس لجنة النقل وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، إضافة إلى كل من الفريد أصيل وجمال العجيزى وأشرف البير وإبراهيم حسن وايهاب يوسف ومحمد يوسف ومحمد حمدى فايد وعمر العتابى ووليد مازن وياسر سيد عباس وماجد المنشاوى.



وقال شريف الجبلى رئيس الوفد المصرى وعضو مجلس إدارة الجمعية, إن جمعية رجال الأعمال المصريين تولي اهتماما كبيرا للعلاقات الدولية بصفة عامة وتعمل على تنمية العلاقات مع دولة المجر الصديقة بصفة خاصة, حيث قامت الجمعية بتنظيم عدة منتديات لرجال الاعمال من الجانبين, لافتا إلى أن المنتدى الذى عقد بالقاهرة العام الماضى شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الشركات من البلدين ودخلت حيز التنفيذ.



وقال "الجبلى" أن حضور الجمعية للمنتدى بوفد رفيع المستوى من رجال الاعمال يهدف إلى التعاون والتكامل والاستفادة من الفرص المتبادلة والمتوازنة بين بلدينا، مشيراً إلى ان المجر بمثابة بوابة مصر لسوق شرق اوروبا، وفي المقابل فإن مصر هي بوابة المجر إلى أسواق أفريقيا والدول العربية.



وأشار إلى أن الزيارة تعتبر الثالثة على المستوى الرئاسي بين البلدين منذ 2015 مما يشير الي عمق العلاقات، قائلاً "تواجدنا كمجتمع أعمال يكمل هذه المنظومة.. وبالرغم من المشكلات الاقتصادية فإننا قادرون معا على تحويل هذه التحديات إلى فرص ومشروعات مشتركة خاصة في ظل التقارب السياسي بين مصر والمجر".



ورحب "الجبلى" بالاستثمارات المجرية في مصر خاصة في المشروعات الكبرى التي طرحتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها من المشروعات القومية الكبرى التي تحظى برعاية من القيادة السياسية، حيث صدر مؤخرا قانون جديد للاستثمار من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليصبح مناخا جاذبا لرؤوس الأموال.



وأوضح أن إجمالى الإستثمارات المجرية المحلية المنفذه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 965 مليار جنيه، وبلغ حصة القطاع الخاص منها 60% مما يؤكد الشراكة المميزة بين القطاعات الإقتصادية للدولة والتى تعمل تحت رؤية حكيمة من القيادة السياسية.



من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية على دور جمعية رجال الأعمال المصريين في خدمة الاقتصاد المصري ومساندة المستثمر الأجنبي لفتح آفاق استثمار جديده, مشيراً إلى أنه تم مناقشة مجالات التعاون ومنها نقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك في مجال صناعة جنوط اللواري وكذلك مجال تحلية المياه ومحطات الصرف.