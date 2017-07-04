EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
العسال ترصد 25 مليون جنيه لتصنيع مكونات ناقل الحركة
الثلاثاء 04 يوليه 2017 02:37 م
مكونات السيارات 8
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
العسال: "مصر إيطاليا" تتبنى إستراتيجية توسعية جديدة
العسال : 10 تشريعات اقتصادية تنتظر البرلمان
مكونات السيارة 9
المال ـ خاص
رصدت شركة العسال المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات، استثمارات 25 مليون جنيه، لتصنيع مكونات المحرك ممثلة فى الديسك، والإسطونات والتروس، بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة.
وكشف ممدوح العسال، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن خططه التوسعية لتصنيع تلك اﻷجزاء، بهدف توفيرها لخطوط تجميع السيارات، بعد ارتفاع سعرها فى إطار تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية للمكونات، بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً عقب تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الدخول فى صناعة قطع غيار السيارات ؛ سيساعد على خفض أسعارها بالسوق بنسبة %50 - مقارنة بنظيرتها المستوردة، والتى من أبرزها «التروس»، كاشفاً عن إجراء مفاوضات مع عدد من الجهات، لسرعة البت فى الحصول على الأراضى اللازمة لتدشين المصنع و استيراد ماكينات الإنتاج.
وأشار إلى أن مبيعات قطع غيار السيارات، تشهد هبوطاً بنسبة تصل إلى %50 خلال النصف الأول من العام الحالى، لتراجع حجم الطلب على الشراء من قبل المستهلكين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها.
وطالب الجهات المختصة، بسرعة إزالة عوائق الشركات المستوردة أو المصنعة، لرفع الأعباء عنها، فى ظل حالة الضبابية التى تسود القطاع.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا