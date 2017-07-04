العسال ترصد 25 مليون جنيه لتصنيع مكونات ناقل الحركة

مكونات السيارة 9

المال ـ خاص



رصدت شركة العسال المتخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات، استثمارات 25 مليون جنيه، لتصنيع مكونات المحرك ممثلة فى الديسك، والإسطونات والتروس، بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة.



وكشف ممدوح العسال، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن خططه التوسعية لتصنيع تلك اﻷجزاء، بهدف توفيرها لخطوط تجميع السيارات، بعد ارتفاع سعرها فى إطار تقليل حجم الفاتورة الاستيرادية للمكونات، بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعاً كبيراً عقب تحرير سعر الصرف.



وأضاف أن الدخول فى صناعة قطع غيار السيارات ؛ سيساعد على خفض أسعارها بالسوق بنسبة %50 - مقارنة بنظيرتها المستوردة، والتى من أبرزها «التروس»، كاشفاً عن إجراء مفاوضات مع عدد من الجهات، لسرعة البت فى الحصول على الأراضى اللازمة لتدشين المصنع و استيراد ماكينات الإنتاج.



وأشار إلى أن مبيعات قطع غيار السيارات، تشهد هبوطاً بنسبة تصل إلى %50 خلال النصف الأول من العام الحالى، لتراجع حجم الطلب على الشراء من قبل المستهلكين، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها.



وطالب الجهات المختصة، بسرعة إزالة عوائق الشركات المستوردة أو المصنعة، لرفع الأعباء عنها، فى ظل حالة الضبابية التى تسود القطاع.