سوق السيارات تنتظر موجة غلاء جديدة

سوق السيارات 1

❏ مدحت إسماعيل : 6 آلاف جنيه زيادة فى جميع العلامات التجارية

❏ موزع : القرارات اﻷخيرة تهدد بوقف النشاط



شريف عيسى



علمت «المال» من مصادرها فى سوق السيارات، أن عددا من الشركات والوكلاء يتجهون لزيادة اﻷسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد قرار مصلحة الضرائب زيادة ضريبة القيمة المضافة من %13 إلى %14 والتى طٌبقت بداية يوليو الحالى.



وتوقع مدحت إسماعيل، مدير عام »فولكس فاجن» بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، أن تتسبب زيادة الضرائب على السيارات فى رفع أسعارها %2، بحد أقصى 6 آلاف جنيه على كل طراز.



وأكد أن الزيادة الجديدة لن يكون لها أى تأثير على مبيعات السوق الإجمالية، والتى شهدت تراجعاً كبيراً خلال الشهور الستة اﻷولى من العام الجارى، مع بدء ظهور التداعيات السلبية قرار تحرير سعر الصرف على اﻷسعار.



وتابع: « تعويم الجنيه تسبب فى رفع أسعار السيارات بنحو 100 - %120، مما تسبب فى عزوف المستهلك وتراجعه عن الشراء، وبالتالى فإن أى زيادة لن يكون لها تأثير ملموس على مبيعات الوكلاء والشركات.



وأشار أحد موزعى السيارات - رفض ذكر اسمه – إلى أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد أسعار جميع السيارات زيادات كرد فعل على زيادة الضرائب عليها، موضحاً أن رفع اﻷسعار سيدفع السوق إلى مزيد من الارتباك، خاصة بعد إعلان الحكومة نهاية الشهر الماضى عن رفع أسعار الوقود.



وشن الموزع هجوماً حاداً على القرارات الحكومية المتلاحة التى ستؤدى إلى وقف نشاط سوق السيارات، خاصة بعد الزيادات التى طالت جميع اﻷنواع كرد فعل على قرارات البنك المركزى بتعويم الجنيه.



وقال أحمد عرفة، مدير عام «D C Auto» لتجارة وتوزيع السيارات، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة، ستدفع أسعار السيارات للصعود بنفس زيادة الضريبة مرة أخرى، بعد أن كانت قد شهدت استقراراً على مدار الشهور الثلاثة الماضية، متوقعاً أن تسفر الزيادة السعرية، عن مزيد من الركود فى مبيعات سيارات «الزيرو»، وزيادة اﻹقبال على المستعملة.



ووصف اﻷوضاع الحالية التى تعانيها سوق السيارات بالسيئة للغاية، والتى قد تتسبب فى تخارج صغار تجار السيارات، وتراجع عدد من رجال اﻷعمال عن ضخ استثمارات جديدة فى القطاع، خاصة بالتزامن مع ضعف اﻹقبال على الشراء، وارتفاع أسعار الفائدة.



تجدر اﻹشارة إلى أن شركات السيارات، لجأت خلال الشهر الماضى بالتزامن مع بداية شهر رمضان إلى الإعلان عن عروض تخفيضات لدفع حركة المبيعات دون أن يكون لها أى تأثير إيجابى، بعد أن فقدت السوق شريحة الدخول المتوسطة والتى باتت أسعار السيارات فوق قدرتهم المالية.



وكانت وزارة المالية، قد أعلنت فى سبتمر من العام الماضى، بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، والتى كانت بنسبة %10، وحدد القانون سعر الضريبة %13، على أن ترتفع بداية العام المالى الحالى إلى %14، على السلع والخدمات ومن بينها السيارات.