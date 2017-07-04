الدولي للاتصالات يطلق منتدى تليكوم العالمي‎

مصر جنوب افريقيا للاتصالات 66

المال – خاص:



يطلق الاتحاد الدولي للاتصالات برنامج جوائز منتدى تليكوم العالمي 2017، لجميع الرعاة والعارضين المشاركين في منتدى تليكوم العالمي 2017، والذي سينعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر، في بوسان، بكوريا الجنوبية. وسيقدم الجوائز السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد في حفل رفيع المستوى وذلك خلال منتدى تليكوم العالمي 2017.



ويحتفل برنامج الجوائز بالابتكار والإبداع، مستهدفاً تقدير المبادرات الواعدة والفعالة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأعمال الاجتماعية النافعة - سواء التي قام بها رواد أعمال أو أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الأطراف الفاعلة في مجال الصناعة على نطاق واسع.



كما يسلط الضوء على أفضل الممارسات والأفكار التي تحقق تنمية اجتماعية واقتصادية مبتكرة. إضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج منصة للتواصل ويعمل على تعبئة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات أثر اجتماعي.



وتنقسم الجوائز إلى خمس فئات: الأولى جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية للحلول المبتكرة الواعدة التي تقدمها أحد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والثانية، جوائز الشركات العالمية لأفضل الحلول المبتكرة الواعدة ذات التأثير الاجتماعي داخل الشركات الكبرى، في قطاعات التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتكنولوجيات الناشئة الذكية، أما الثالثة، فهي جائزة الحكومة للجناح الوطني بمنتدى تليكوم العالمي وهي تقدم بحضور أكثر الشركات الصغيرة والمتوسطة ابتكاراً والمشاركة في هذا الحدث، والرابعة جائزة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبلد المُضيف، وتُقدم لأفضل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأكثر ابتكاراً، والخامسة، شهادة التميز لأفضل العارضين المبتكرين داخل كل جناح وطني بالمنتدى.



جدير بالذكر أن منتدى تليكوم العالمي هو حدث سنوي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومسؤولة عن القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.