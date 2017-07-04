تجديد الخطاب الدينى.. ضرورة حضارية

لمرة جديدة، ليست الأخيرة.. يتعجل الرئيس أثناء الاحتفال الدينى 21 يونيو- الأزهريين بصفة خاصة- بشأن مسألة تجديد الخطاب الدينى، ربما بوصفهم الممسكين عن غيرهم بمفتاح مزاليجه.. ما إن يولج لتنقية الوصاية التراثية إلا وتتفتح أبواب الاجتهاد الدينى مجدداً بعد أربعة عشر قرناً من إغلاقها.. تطورت خلالها الدنيا بما رحبت من علوم وحضارات لأبعد مما كانت عليه أحوالها غداة وعشية القرون الميلادية الأولى.. وقت أن توالت الرسالات لهداية البشر من الضلالة إلى الإيمان.. ومن الظلمة إلى النور، وهى عملية تراكمية لا يغلق دونها إعمال العقل البشرى لملكاته فى استنباط وتطوير العديد من المعارف المجتمعية نحو العدالة والإخاء والمساواة، صلب الأديان وجوهرها، لولا تنكب بنى الإنسان عن الارتقاء بتطبيقاتها الإنسانية العليا.. ذلك على النحو المشهود على وجه البسيطة من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ما يضع المؤسسات الدينية موضع الهجوم والنقد الطبيعيين.. كلما تجدد الوجه الدموى لاستخدامات الإسلام السياسى فى المنطقة العربية، ليس آخره على سبيل المثال ما تضمنته حيثيات الحكم فى جريمة اغتيال النائب العام السابق فى مصر.. عن أهمية تجديد الخطاب الدينى، كضرورة، وهو ما قد يقع عبء تحديثه على مؤسسة الأزهر فى المقام الأول، قبل وبجانب علماء القانون والاجتماع الدينى والفلسفة والسياسية.. إلخ، خاصة أن واقع الإسلام السياسى لم يخلقه الأزهر وحده- وإن كان قد شكل جزءًا منه- سواء فى الحقب الليبرالية قبل 1952 أو السارية أو خلال عهد الانفتاح، ولذلك فإن الأزهر- لا هو ولا غيره- باستطاعته احتكار الفتوى على إطلاقها.. لكنه يستطيع/ وواجب عليه/ إعلام الناس بتعقيدات استنباط تلك الفتاوى.. وما تثيره من آراء متباينة فيها من الترجيح أكثر مما فيها من اليقين، الأمر الذى لا تستقيم جدواه بغير تجديد مناخ عام يسمح للناس بدور سياسى واجتماعى فاعل.. وفى ظلال دولة تحترم فيها الحريات وحقوق المواطنة.. ولا يستخدم فيها الدين سياسياً.



إلى ذلك وفى سياقه، من تحصيل الحاصل القول إن تجديد الخطاب الدينى لا يقتصر على غربلة نصوص تراثية بعينها باتت فى حكم المندثرة إلا فى ذهنية راديكاليين إسلاميين يظاهرونها لمرامٍ سياسية، ذلك بنفس القدر الذى يفتقد الخطاب الدينى المراد تجديده متنفسه الطبيعى فى مجتمعات لا تعلو فيها قيم الحداثة والعدالة.. التى تنتهك لصالح «الأوليجاركية» (رأسمالية المحاسيب) من ناحية.. ولحساب شرائح رثة، بروليتارية وبرجوازية.. غير منتجتين.. لا يستحسنون «الرداءة» بكل ما فيها من همجية وجهل وغباء، وبحيث يمكن القول باستحالة تجديد الخطاب الدينى من دون تطوير التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية وبالارتقاء بقواها الناعمة، حتى يمكن للاستنارة الدينية- المجتمعية بلوغ غاياتها نحو «التجانس والامتزاج» بين قوى الشعب.