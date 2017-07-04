انطلاق قمة ماشابل ميديا الرابعة بالقاهرة.. 8 يوليو‎

سوشيال ميديا

المال – خاص



تستضيف مصر فعاليات قمة ماشابل سوشيال ميديا الرابعة، خلال الفترة من 8 حتى 10 يوليو الجاري، بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين لمناقشة آخر اتجاهات وسائل الإعلام الرقمية.



وقال زياد طارق، الشريك المؤسس مدير التسويق ليوم السوشيال ميديا في مصر: "نحن سعداء باستضافة قمة السوشيال ميديا للمرة الرابعة في مصر، ونؤمن بدور التكنولوجيا العظيم في الربط بين الناس وتطوير المنظمات والصناعات".



وتابع طارق: يمثل هذا الحدث منصة تربط جميع الخبرات الفردية في مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام الرقمية معاً، ومع وجود أعظم العقول الرقمية في مكان واحد في نفس الوقت، الحدث سيكون فرصة قيمة للتعلم، والتواصل، والتوظيف".



وعلى مدار ثلاثة أيام، سيقوم المؤتمر هذا العام بالتركيز على 4 مسارات رئيسية: التكنولوجية الرقمية، الابتكار والمحتوى، علوم التواصل الاجتماعي والابتكار في مجال الأعمال التجارية، وسيجتمع الحضور للمشاركة في محادثات وورش العمل ودراسات حصرية لمواقع التواصل الاجتماعي.



وتستضيف القمة خبراء دوليين وإقليميين من فيسبوك وإنستجرام و"أي بي إم واتسون" و"سوشيال باكر" و"كوينتلي" مثل "مارك هاميلتون"، رئيس التسويق الإقليمي لفيسبوك، و"كارا مجونيس"، مدير التسويق عبر الحدود العالمية لفيسبوك، وكريستيان بشارة، مدير الشرق الأوسط لـ"سوشيال باكيرز"، و"هبة سيد"، رئيس تسويق أي بي إم واتسون، و"ألكسندر بينيجر"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوينتلي.



إضافة إلى التواصل وإعطاء الحضور فرصة التعلم ومقابلة خبراء الصناعة في مجال مواقع التواصل الإجتماعي، وسيقدم يوم مواقع التواصل الإجتماعي أيضاً للحضور فرص عمل من خلال شراكة مع وظف، والتي من خلالها ستتمكن الكوادر من التقديم على فرص العمل المتاحة في بعض الوكالات والعلامات التجارية المعروفة خلال معرض توظيفي.