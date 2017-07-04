EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر الجديدة تنهى أزمة الميرلاند مع ماجيك دريمز
الثلاثاء 04 يوليه 2017 12:28 م
مصر الجديدة
أخر الأخبار
مصر الجديدة
رجب عزالدين:
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قامت بتحرير عقدي ايجار جديدين فى إطار التسوية المتفق عليها من قبل مع شركة "ماجيك دريمز" مستأجرة الميريلاند .
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقدى الإيجار بين الطرفين ،الأول : مدته تسع سنوات تبدأ من 1 مارس 2017 إلى 28 فبراير 2026 ، والثانى : مدته ست سنوات تبدأ من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2023 على أن يزيل العقد الأول بالصيغة التنفيذية بمصروفات على عاتق المستأجر".
وتسلمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى وقت سابق 5 ملايين جنيه من شركة "ماجيك دريمز "مستأجرة الميريلاند ، كدفعة أولى فى إطار تسوية النزاع حول مشروع "كازينو الميرلاند".
وقالت الشركة فى بيان سابق : " تسلمنا شيكا بخمسة ملايين جنيه، كدفعة أولى من مستحقاتنا لدى شركة "ماجيك دريمز" وقد تم تزييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية والتى تتضمت قيام الشركة الأخيرة بسداد سبعة ملايين جنيه فى 1 سبتمبر 2017 وباقى المديوينة يتم سدادها على أربع سنوات، اعتبار من ا أكتوبر وحتى تمام السداد بفائدة 7% سنويا".
وحصلت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى 2016 على حكم قضائى يوجب استلامها "كازينو الميريلاند" وملحقاته المؤجرة ، وأعاقت شركة "ماجيك دريمز" قوة شرطة جاءت لتنفيذ حكم إخلاء الكازينو أكثر من مرة.
وشكلت لجنة بين الطرفين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاع انتهت إلى الاتفاق السابق.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا