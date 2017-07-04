مصر الجديدة تنهى أزمة الميرلاند مع ماجيك دريمز

مصر الجديدة

رجب عزالدين:



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قامت بتحرير عقدي ايجار جديدين فى إطار التسوية المتفق عليها من قبل مع شركة "ماجيك دريمز" مستأجرة الميريلاند .



وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقدى الإيجار بين الطرفين ،الأول : مدته تسع سنوات تبدأ من 1 مارس 2017 إلى 28 فبراير 2026 ، والثانى : مدته ست سنوات تبدأ من 1 مارس 2026 إلى 28 فبراير 2023 على أن يزيل العقد الأول بالصيغة التنفيذية بمصروفات على عاتق المستأجر".



وتسلمت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى وقت سابق 5 ملايين جنيه من شركة "ماجيك دريمز "مستأجرة الميريلاند ، كدفعة أولى فى إطار تسوية النزاع حول مشروع "كازينو الميرلاند".



وقالت الشركة فى بيان سابق : " تسلمنا شيكا بخمسة ملايين جنيه، كدفعة أولى من مستحقاتنا لدى شركة "ماجيك دريمز" وقد تم تزييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية والتى تتضمت قيام الشركة الأخيرة بسداد سبعة ملايين جنيه فى 1 سبتمبر 2017 وباقى المديوينة يتم سدادها على أربع سنوات، اعتبار من ا أكتوبر وحتى تمام السداد بفائدة 7% سنويا".



وحصلت مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى 2016 على حكم قضائى يوجب استلامها "كازينو الميريلاند" وملحقاته المؤجرة ، وأعاقت شركة "ماجيك دريمز" قوة شرطة جاءت لتنفيذ حكم إخلاء الكازينو أكثر من مرة.



وشكلت لجنة بين الطرفين خلال الشهور الماضية لتسوية النزاع انتهت إلى الاتفاق السابق.