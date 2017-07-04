مجموعة مرتبطة بعامر جروب تبيع 32 مليون سهم

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المال-خاص



كشفت تعاملات مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة عن جلسة تداولات، أمس الإثنين، قيام مجموعة مرتبطة بشركة عامر جروب ببيع نحو 32.4 مليون سهم متصدرة التعاملات البيعية للمسؤولين.



ووفقاً لبيان منشور على شاشات التداول اليوم، ضمت العمليات البيعية بخلاف عامر جروب كل من القاهرة للدواجن، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وبالم هيلز للتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" سوديك"، واراب للتنمية والاستثمار العقارى"، فى حين اقتصرت العمليات الشرائية على سهمى مصر للزيوت والصابون، والتعمير والاستشارات الهندسية.



يشار إلى أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس، على هبوط جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، حيث يتراجع المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.42% إلى 13431 نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.26%، ليصل إلى 655 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.28%، عند مستوى 1515 نقطة.