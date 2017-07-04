قطاع الأعمال: تغيير 30 رئيس شركة و28 عضو مجلس إدارة

وزير قطاع الأعمال 85

المال ـ خاص:



اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2016/2017 تغيير 3 رؤساء شركات قابضة هى: (القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) وذلك من إجمالى 8 شركات قابضة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 16 عضو مجلس إدارة بتلك الشركات.



واتخذت الجمعيات العامة للشركات قرارات بتغيير 30 رئيس شركة تابعة من إجمالى 121 شركة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 28 عضو مجلس إدارة، وشملت تلك القرارات الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية حيث تم تغيير 9 رؤساء شركات و3 أعضاء مجالس إدارة، كما تم تغيير 5 رؤساء شركات تابعة للقابضة للأدوية إضافة إلى 17 عضو مجلس إدارة.



كما تم تغيير 7 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إضافة إلى 3 أعضاء مجالس إدارة، أما فى الشركة القابضة للغزل والنسيج فقد تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة، وفى الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة و3 أعضاء مجالس إدارة، إلى جانب تغيير عدد 2 عضو مجلس إدارة فى الشركات التابعة لكل من شركة مصر القابضة للتأمين والقابضة للتشييد والتعمير.



وتأتى هذه التغييرات فى ضوء ما ورد فى برنامج الحكومة بشأن الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام ولضخ دماء جديدة فى قيادات الشركات ومجالس إدارتها، مع تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية تعمل على النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي.