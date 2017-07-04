إيرا للتنمية العمرانية

المال ـ خاص:



انتهت شركة «إيرا» للتنمية العمرانية، من تنفيذ %40 من إجمالى أعمال الهيكل الخرسانى لمشروعها «كومباوند أستوريا بارك» المقام على 12.5 فدان بحدائق أكتوبر.



وقال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة «إيرا» إن شركته تستهدف سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الجدول الزمنى المحدد، رغم التحديات التى تشهدها السوق، للحفاظ على مصداقيتها وسابقة أعمالها، مشيرا إلى أنه تم البدء فى أعمال الحفر مباشرة فور الحصول على القرار الوزارى والتراخيص الخاصة بالمشروع.



ويضم مشروع «أستوريا بارك» 340 وحدة سكنية، بمساحات 175 و180 و200 متر، لتتلاءم مع متطلبات السوق، ورغبات متوسطى وفوق متوسطى الدخل، كما تبلغ النسبة البنائية فى المشروع 18 - %20 من إجمالى المساحة الكلية للأرض، بالإضافة إلى خدمات تجارية وترفيهة ومسطحات خضراء، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات.



وكشف عن أن الشركة اعتمدت على آليات تسويقية جديدة للمشروع، منها تكثيف الدعاية «الأون لاين » عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«انستجرام» و«تويتر» وذلك للوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء المستهدفين.



وتأسست «إيرا» عام 2002، ويبلغ رأسمالها المرخص به 200 مليون جنيه، ونفذت عدة مشروعات منها واحة زايد، وحى المنتزه.

