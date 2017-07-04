EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
إطلاق مؤتمر الاستثمار الأوروبى بالقاهرة.. سبتمبر المقبل
الثلاثاء 04 يوليه 2017 11:42 ص
وزارة الاستثمار
أخر الأخبار
وزارة الاستثمار
❐ الإعلان عن تمويلات تنموية للمنطقة.. وتفاصيل مبادرة المناعة الاقتصادية
أحمد عاشور
علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تنسق حاليا مع بنك الاستثمار الأوروبى، لعقد مؤتمره بالقاهرة فى سبتمبر المقبل، ويدور حول دفع وجذب الاستثمار بدول البحر المتوسط.
قالت المصادر إن المؤتمر سيجمع نحو 500 شخصية من ممثلى وقادة دول العالم، ومؤسسات التمويل، والشركات العالمية، والشخصيات الاقتصادية، كما سيشهد الإعلان عن تمويلات للدول المشاركة ومصر.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبى، أن مجلس إدارته يسعى لتكثيف عملياته فى دول الجوار لدعم جهود الحكومات الرامية لدفع معجلات النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، واستجابه لذلك تم إطلاق مبادرة "المناعة الاقتصادية" التى تسعى لمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذى يقدمه البنك، بما يسمح بزيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية.
وشدد البنك فى نشرة تلقتها «المال» على أن النمو بمنطقة البحر المتوسط، يتطلب تحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة القطاع الخاص، وأنه من المقرر أن يناقش المؤتمر التحديات والعوائق التى تواجه دول المنطقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
يبدأ المؤتمر بلمحة عن الاقتصاد الكلى والمحركات المحتملة للنمو الاقتصادى، يلى ذلك جلسة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار رواد الأعمال، وتركز الجلسة الأخيرة على الابتكار وتعزيز التنافسية.
يعتبر بنك الاستثمار الأوربى مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد الأوروبى، ويعمل فى بمنطقة البحر المتوسط بصفة عامة، وفى مصر تحديدا، بتفويض من الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، ودول جنوب البحر المتوسط.
ويعمل البنك فى مصر منذ أكثر من 35 عاما، وفر خلالها تمويلات بنحو 8 مليارات يورو، فى عشرات المشروعات.
القاهرة
التعاون الدولى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا