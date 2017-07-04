إطلاق مؤتمر الاستثمار الأوروبى بالقاهرة.. سبتمبر المقبل

وزارة الاستثمار

❐ الإعلان عن تمويلات تنموية للمنطقة.. وتفاصيل مبادرة المناعة الاقتصادية



أحمد عاشور



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تنسق حاليا مع بنك الاستثمار الأوروبى، لعقد مؤتمره بالقاهرة فى سبتمبر المقبل، ويدور حول دفع وجذب الاستثمار بدول البحر المتوسط.



قالت المصادر إن المؤتمر سيجمع نحو 500 شخصية من ممثلى وقادة دول العالم، ومؤسسات التمويل، والشركات العالمية، والشخصيات الاقتصادية، كما سيشهد الإعلان عن تمويلات للدول المشاركة ومصر.



وذكر بنك الاستثمار الأوروبى، أن مجلس إدارته يسعى لتكثيف عملياته فى دول الجوار لدعم جهود الحكومات الرامية لدفع معجلات النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، واستجابه لذلك تم إطلاق مبادرة "المناعة الاقتصادية" التى تسعى لمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذى يقدمه البنك، بما يسمح بزيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية.



وشدد البنك فى نشرة تلقتها «المال» على أن النمو بمنطقة البحر المتوسط، يتطلب تحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة القطاع الخاص، وأنه من المقرر أن يناقش المؤتمر التحديات والعوائق التى تواجه دول المنطقة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.



يبدأ المؤتمر بلمحة عن الاقتصاد الكلى والمحركات المحتملة للنمو الاقتصادى، يلى ذلك جلسة عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصغار رواد الأعمال، وتركز الجلسة الأخيرة على الابتكار وتعزيز التنافسية.



يعتبر بنك الاستثمار الأوربى مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد الأوروبى، ويعمل فى بمنطقة البحر المتوسط بصفة عامة، وفى مصر تحديدا، بتفويض من الاتحاد الأوروبى، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، ودول جنوب البحر المتوسط.



ويعمل البنك فى مصر منذ أكثر من 35 عاما، وفر خلالها تمويلات بنحو 8 مليارات يورو، فى عشرات المشروعات.