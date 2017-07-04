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عبقرية خالد (18)
الثلاثاء 04 يوليه 2017 11:35 ص
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العزل الأول لخالد
يبدأ الأستاذ العقاد هذا الفصل عن العزل الأول لخالد، وكان عن قيادة الجيوش وإيكالها إلى أبى عبيدة بن الجراح، بالتنويه بأن أحدًا لا يستحق أن يكون بطلاً من أبطال التاريخ، إلاَّ إذا كان له «دور تاريخى» يقتضيه، وأن آية استحقاق خالد بن الوليد لأن يكون بطلاً فى التاريخ بلوغه القمة العليا فيما قاده من معارك فى حروب الردة، وفى فارس، وحتى معركة اليرموك التى بلغ فيه قمته العليا التى لا مرتقى بعدها لراق.
فقد قمع فتنة الردة، وضرب دولة الأكاسرة ضربته الدامغة، ووحد قيادة المسلمين فى حروب الروم فصدهم إلى ما وراء حدودهم، وخلت ميادين الشام بعدها من الأعمال التى لا يضطلع بها إلاَّ خالد، اللهم إلاَّ عمله فى «مرج الروم»، ثم فى «قنسرين».
ففى «مرج الروم» كان هو وأبو عبيدة بن الجراح ينازلهما قائدان رومانيان كبيران: جونس، وتودرز كما سماه خالد، وكان هذا القائد الرومانى قد تسلل تحت جنح الليل ليفاجئ المسلمين عند دمشق بقيادة يزيد بن أبى سفيان، ويأخذهم على غرة، ولكن خالدًا اتفق وأبو عبيدة على مفاجأته من خلفه فأوقعاه فى الفخ الذى نصبه، وقتل هذا القائد وذهب جيشه بددًا.
وفى «قنسرين» حصر خالدٌ الرومان المحتمين بحصونها، فطاولوه وأعنتوه، فأبى أن يصالحهم ودك حصونهم، فختمت بذلك الضربات الخالدية.
بيد أن خالدًا أوفى قبل ذلك «بدوره التاريخى» أكمل وفاء، ولو فاته هذان العملان لما نقص من مجده شىءٌ.
يريد الأستاذ العقاد أن يمهد بذلك إلى قرار عمر بن الخطاب بعزل خالد من قيادة جيوش المسلمين بالشام، وعقدها إلى أبى عبيدة بن الجراح، فيقفى بأنه فى الشام بعد معركة اليرموك، كان أبو عبيدة بن الجراح أولى بالقيادة فى هذه المرحلة من خالد بن الوليد. لأنه موقف التسليم والمسالمة واستلال الحقود وتضميد الجراح وتقريب القلوب، وفى جميع أولئك يتسع المجال لهوادة أبى عبيدة ويضيق بضربات خالد.
وقد كان أبناء الأمصار يتسامعون بحلم أبى عبيدة فيقبلون على التسليم إليه ويؤثرون خطابهم له على خطابهم لغيره، وكان خالد يرضى بهذا حينًا ويسخط منه حينًا كما سخط عند تسليم دمشق ووساطة أبى عبيدة فى العفو عن أهلها.
فصواب التاريخ وصواب ابن الخطاب قد تلاقيا ها هنا بإسناد الأمر إلى أبى عبيدة بن الجراح فى أوانه المقدور، وإن كان تلاقيًا لم يجر على قصد مرسوم.
● ● ●
واختيار الفاروق أبا عبيدة بن الجراح بديلاً لخالد، يوافق رأيه المعروف فى أبى عبيدة، فقد كان لا يعدل به أحدًا من الصحابة، وقد قال مرة لعمرو بن العاص حين طلب لنفسه القيادة: «إنه ليس على أبى عبيدة أمير، ولأبو عبيدة عندنا أفضل منزلة منك وأقدم سابقة».
وجدير بالذكر، وقد بينت ذلك فى كتابى عن «أبى عبيدة بن الجراح» أن خالدًا لم يعلم بعزل الفاروق له إلاَّ بعد حين من وصول كتابه الذى استلمه أبو عبيدة، وبيان ذلك أنه أثناء معركة اليرموك، جاء البريد من المدينة والمعركة فى ذروتها، فى شهر رجب من العام الثالث عشر للهجرة، يحمل خبر وفاة أبى بكر وتولية الفاروق عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين، وعزل خالد بن الوليد وتقليد إمارة الجيوش إلى أبى عبيدة ابن الجراح.
ويقول الرواة إن رسول عمر بن الخطاب، وكان شداد بن أوس بن ثابت الأنصارى، أتى إلى أبى عبيدة، فأنبأه الخبر ودفع إليه الكتاب، وأضاف أنه أخبر الجند فى طريقه إليه بخبر موت أبى بكر وتولية عمر، فقال له : «أحسنت فقفْ».. أى أن يمسك عن نقل باقى مضمون الكتاب من تأميره وعزل خالد، وأخذ منه الكتاب وجعله فى كنانته، وكتم أبو عبيدة خبر عزل خالد حتى لا يفت فى أعضاد الجيش أثناء المعركة، ولم ينبئ خالدًا بعزله حتى لا يفل عزمه وحتى لا يكسر عليه حربه كما أجابه حينما عاتبه لاحقًا فى دمشق غالبًا لماذا لم يخبره حين أتاه الكتاب، فالمستخلص من تمحيص الروايات أن خالدًا ظل غير عالم بعزله إلى فتح دمشق، ويتحدث بعض الرواة أنه كان على مقدمة الناس فى الطريق إلى فِحْل ودمشق، ولم يَعْلم خالدٌ بعزله إلاَّ بعد كتابة صلح دمشق باسمه، مع أنه دخل المدينة عنوة ولكنه وأبا عبيدة أخذا بدخول أبى عبيدة من أحد أبوابها على صلح، وكان فتح دمشق فى رجب 14 هـ، ووقع خالد كتاب الصلح المكتوب باسمه، وأورد البلاذرى نصه فى فتوح البلدان، وبعدها أظهر أبو عبيدة ما كان من أمر عزل خالد.
يومها عاتبه خالد قائلاً: «يرحمك الله أبا عبيدة: ما منعك أن تخبرنى حين جاءك الكتاب؟ قال أبو عبيدة: إنى كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل.. كلنا فى الله إخوة».
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فإقامة أبى عبيدة على ولاية الشام وقيادة جيوشها حادث لا غرابة فيه من الفاروق فى رأى الأستاذ العقاد، ولا ينتظر منه غيره. ويضيف أن أحدًا لا تفوته أن حاجة الشام فى تلك المرحلة كانت أقرب إلى المصالحة لا إلى بطشة الحرب الكبرى، وهى مهمة والٍ يُحسن الحرب ويُحسن التوجيه إليها فى مناسباتها، ومن ثم وافق هذا التغيير المطالب التى يستوجبها الحال.
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