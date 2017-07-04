طلب إحاطة لاستدعاء وزير النقل بسبب طريق السخنة

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم، طلب إلى رئيس مجلس النواب والأمانة العامة باستدعاء وزير النقل والموصلات.



أضاف النائب أنه اسـتنادا وأعمالا لنص المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل والموصلات حول أظلام طريق السخنة بالسويس، وعدم وجود أعمدة إنارة بطول أكثر مـن 70 كيـلو متر، وهو الطريق الذي يخدم جميع القري السياحية بالسخنة والشركات الصناعية ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد الحوادث وسقوط المصابين والمتوفين يوميا.



وتابع النائب أن الطريق يعاني من عدم استكمال عمليات الرصف بطول 5 كيلو مترات بالقرب من منطقة تيدا الصينية، وهو ما يؤثر على الحركة المرورية يوميا ويزيد معدلات الحوادث.



كان النائب عبد الحميد كمال، قدم سؤالا إلى وزير النقل فى شهر مارس الماضي، بسبب سوء طريق السخنة ببعض المناطق، وطالب المجلس بتشكيل لجنة لتفقد طريق السويس القاهرة، بسبب عدم استكمال عمليات الرصف بمدخل السويس، فضلا عن عدم استكمال عمليات الرصف بطريق السخنة وسوء طريق السويس الإسماعيلية.