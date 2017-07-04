رسالة من مرتضى منصور لإيناسيو: العدل أساس الملك

وكالات:





قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيجتمع مع البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للزمالك، من أجل توجيه رسالة له بالعدل في تعامله مع الفريق.





وأضاف منصور، في تصريح لموقع النادى، تلقيت الشكوى من أكثر من لاعب من المدرب وكان ردى دائما أنه الحاكم بأمره، وسأوجه رسالة للمدرب بأن العدل أساس الملك، والجماهير تريد الاستمتاع بالنتائج والأداء.





وأشار منصور إلى أنه سيقوم بحجز فندق في الاسكندرية لاقامة معسكر مغلق استعدادا لمباراتي الاتحاد بالدوري وأهلي طرابلس الليبي.





وأكد أنه ينتظر حضور جماهيري كبير في مباراة الفريق المقبلة امام أهلي طرابلس الليبي، متمنيا حضور عدد كبير من الجماهير لدعم الفريق خلال المباراة حتى يتحقق الفوز.



