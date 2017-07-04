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اقتصاد وأسواق
الجيزة: إصلاح كسر بماسورة مياه مدينة 6 أكتوبر
الثلاثاء 04 يوليه 2017 06:29 ص
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
وكالات:
أكد مصدر مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أنه جارى حاليا أعمال إصلاح كسر بخط مياه مدينة 6 أكتوبر 1500 مم والذى حدث مساء الإثنين.
وقال المصدر، إن معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قد انتقلت إلى موقع الكسر فور حدوثه للبدء في إصلاح خط المياه وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة. لافتا إلى أن المناطق التي تأثرت بالكسر تشمل أحياء «العاشر والحادى عشر والثانى عشر ومنطقة البشاير والمنطقة الصناعية».
وتقوم الشركة بتوفير سيارات المياه لهذه المناطق والمنشأت الهامة والمستشفيات وذلك لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح.
حديقة الحيوان بالجيزة
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