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سيــارات
المنار للزيوت تخطط لصناعة 4 منتجات جديدة بحلول 2018
الثلاثاء 04 يوليه 2017 12:10 ص
المنار للزيوت 2
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المنار للزيوت 2
شريف عيسى:
تخطط المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات، احدى شركات مجموعة المنار المتخصصة فى زيوت وقطع غيار السيارات لزيادة حجم اعمالها عبر عقد اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع سوائل السيارات للتوسع فى انتاج 4 زيوت جديدة.
وتسعى الشركة للتوسع فى زيوت الفتيس والهيدروليك بحلول 2018، الى جانب تصنيع سوائل السيارات مثل زيوت الفرامل ومانع التجمد بالتعاون مع تلك الشركات العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الاثنين، بمناسبة اطلاق الشكل الجديد لعبوات زيوت وشحومات السيارات بيندكس Bendix فى مصر وشمال افريقيا.
وكانت المنار قد قررت إطلاق الشكل الجديد بعد توقيعها بدايه العام الجارى اتفاقية ترخيص مع الشركة المالكة للعلامة بندكس والتى تم تفعيل بداية يوليو الجارى، فى مجالات صناعة وتسويق وتوزيع زيوت الفرامل، والهيدروليك، ونواقل الحركة الاوتوماتيكية والشحوم فى مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا.
وقال أحمد نوارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، ان طرح العبوة الجديدة يستهدف الحد من الغش التجارى وتنفيذا ًلتوحه الدولة بالتصدير للأسواق الإقليمية لتوفير العملة الصعبة للسوق المحلى.
وتأسست مجموعة المنار عام 1975، وتتولى المحموعة استيراد وتصدير وتخزين وتصنيع وتوزيع السوائل، وقطع غيار السيارات.
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