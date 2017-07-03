الوزراء: ندرس حكم الإدارية العليا بتخصيص معاش شهرى للعاطلين

مجلس الوزراء 2016

أحمد الدسوقى



قال السفير علاء سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس يدرس حاليا حكم المحكمة الإدارية العليا بتخصيص معاش شهرى للعاطلين.



وأضاف فى مداخلة تلفونية لبرنامج "يحدث فى مصر" إلى أن هذا الحكم تم إصداره من ساعات قليلة وسيتم الرد عليه خلال الساعات المقبلة.



وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت اليوم حكما قضائيا، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعى.



وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.