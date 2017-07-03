مجمع الصناعة يدرب عمال الإنشاءات البحرية

افتتح، اليوم الاثنين، مجمع الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، سلسلة من الدورات التدريبية بشركة القناة للإنشاءات البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، والتى تستمر على مدار أسبوعين وبشكل يومى.





وأكد المهندس إبراهيم عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إقامة دورات بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية تأتى فى إطار رفع كفاءة العاملين بالشركة والاهتمام ببيئة العمل.



