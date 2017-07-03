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سيـــاســة
برلماني: إجراء انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة المقبلة
الإثنين 03 يوليه 2017 10:51 م
البرلمان المصري 2015
أخر الأخبار
البرلمان 2015
أحمد الدسوقى
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم إجراء انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأشار السجينى فى مداخلة تلفونية لبرنامج يحدث فى مصر، إلى أن تأخير إجراء الانتخابات المحلية أمر غير مرضى بالنسبة لنا.
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيد برامج الحماية الاجتماعية.
مجلس النواب
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