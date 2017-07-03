برلماني: إجراء انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة المقبلة

البرلمان 2015

أحمد الدسوقى



قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم إجراء انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة المقبلة.



وأشار السجينى فى مداخلة تلفونية لبرنامج يحدث فى مصر، إلى أن تأخير إجراء الانتخابات المحلية أمر غير مرضى بالنسبة لنا.



وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية الحكومة بضرورة الإسراع فى تنفيد برامج الحماية الاجتماعية.