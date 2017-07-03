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اقتصاد وأسواق
أسعار السلع الغذائية اليوم
الإثنين 03 يوليه 2017 10:44 م
سوبر ماركت
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سلاسل تجزئة
أحمد اللاهونى
كشفت جولة قامت بها "المال" على بعض المحالّ والسلاسل التجارية، عن استقرار أسعار السلع الغذائية، حيث سجلت جبنة فيتا بريزدون 700 جرام 36 جنيهًا، وزبادي جهينة 220 و440 جرامًا 5 جنيهات و8.75 على التوالى، كما استقر رايب جهينة زنة لتر عند 9.2، وزبادى دانون 105 جرامات عند 2.5، وزبادي لاكتيل 120 جرامًا عند 2.5 جنيه.
فيما انخفض زيت عباد كريستال 900 جرام إلى 22 جنيهًا، بدلًا من 23.75، واستقرت عبوة زيت حلوة وهنادى زيت خليط 800 ملى عند 18.25، وسمن الهانم 1.5 كيلو عند 37.25، ومكرونة الملكة عند 3.5 جنيه.
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