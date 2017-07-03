أسعار السلع الغذائية اليوم

كشفت جولة قامت بها "المال" على بعض المحالّ والسلاسل التجارية، عن استقرار أسعار السلع الغذائية، حيث سجلت جبنة فيتا بريزدون 700 جرام 36 جنيهًا، وزبادي جهينة 220 و440 جرامًا 5 جنيهات و8.75 على التوالى، كما استقر رايب جهينة زنة لتر عند 9.2، وزبادى دانون 105 جرامات عند 2.5، وزبادي لاكتيل 120 جرامًا عند 2.5 جنيه.



