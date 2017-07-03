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طاقة
عودة التيار الكهربائي بالبدرشين وبعض مناطق الجيزة
الإثنين 03 يوليه 2017 10:03 م
انقطاع التيار الكهربائى عن بنجلاديش
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انقطاع التيار الكهربائى عن بنجلاديش
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى تمام الساعة 8:4 دقائق مساء اليوم، تم توصيل الدائرة 1 جنوب/ البدرشين جهد 66 "كيلوفولت".
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه بعد توصيل الدائرة بعد جهد متواصل لتحميلها تم عودة التيار بالكامل لجميع المناطق التى يتم تغذيتها من خلال هذا الخط بالجيزة.
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