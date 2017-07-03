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طاقة
وزير الكهرباء: تحريك الأسعار لا علاقة له بشروط صندوق النقد
الإثنين 03 يوليه 2017 09:52 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
ياسمين فواز
ذكر المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحريك الأسعار لا علاقة له بشروط صندوق النقد الدولى، وإنما هناك طريقة موضوعة فى هذا الصدد لإنقاذ القطاع بما يضمن تحقيق الصيانة المستمرة والنهوض به.
وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن قطاع الكهرباء ملك الشعب وأنه لم يفرط فى المسئولية، وأن قطاع مهم ونحن فى خدمة الشعب.
وأكد شاكر مراعاة محدودي الدخل فى أي خطّة، وفيما يتعلق بالدعم قائلا: "واخدين بالنا من الطبقة المتوسطة في الدعم لأن هذه الطبقة تتآكل ونتعامل بمنطق الرحمة".
ولفت شاكر، إلى أنه يتم دفع الغاز الطبيعى بالدولار والزيادة هائلة، موضحا أن التكلفة عالية، وأن أن ذلك هو الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادي.
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محمد شاكر
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