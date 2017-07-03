مكتبة الإسكندرية تنشئ مركزًا للدراسات الاستراتيجية

مكتبة الإسكندرية

الفقي: نقدم الدعم لمؤسسات الدولة ونتفاعل مع العالم الخارجي



هبة حامد:



نظمت مكتبة الإسكندرية ورشة عمل للتجهيز لإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية، والتي ضمت ثلاثين مثقفًا وباحثًا وخبيرًا في مجالات العلوم السياسية، والاجتماع، والدراسات الأمنية، والاقتصاد.



قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الضروري أن يسهم الباحثون والخبراء في صنع السياسات العامة، وتقديم توصيات إلى صانع القرار، والعمل على دعم مؤسسات الدولة.



وأشار الفقي إلى أهمية التواصل مع مراكز الأبحاث داخليًا وخارجيًا، والمساهمة في حركة الفكر العالمي، ومخاطبة الرأي العام، قائلًا: "من الضروري أن نكون أمناء مع أنفسنا في طرح وجهات نظر متعددة في حرية كاملة طالما أنها تنطلق من أرضية وطنية".



وأشار المشاركون إلى أهمية تدعيم صانع القرار في مختلف مؤسسات الدولة بمقترحات سياسات، وتقديم رسائل مباشرة.