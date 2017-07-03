مصر للطيران تسيّر رحلتين أسبوعيًّا بين القاهرة والعلمين

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نقل وملاحة
مصر للطيران تسيّر رحلتين أسبوعيًّا بين القاهرة والعلمين
الإثنين 03 يوليه 2017 09:23 م
صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
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صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران
المال- خاص
قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر تسيير رحلتين أسبوعيًّا من القاهرة إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى، في إطار خطة الشركة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد مسلم أن "مصر للطيران" حرصت على تشغيل هذا الخط الذي يربط بين القاهرة ومدينة العلمين؛ تيسيرًا على عملائها الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع بمنطقة الساحل الشمالي، والتي من المقرر تشغيلها قريبًا بواقع رحلتين أسبوعيًّا يومى الخميس والسبت.
مصر للطيران
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