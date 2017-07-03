مصر للطيران تسيّر رحلتين أسبوعيًّا بين القاهرة والعلمين

قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر تسيير رحلتين أسبوعيًّا من القاهرة إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى، في إطار خطة الشركة لتشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل جمهورية مصر العربية.



