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سيـــاســة
أستاذ قانون : دول المقاطعة ستتخذ تدابير تصعيدية ضد قطر
الإثنين 03 يوليه 2017 09:14 م
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية
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الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية
إيمان عوف
تعليقًا على انتهاء مهلة الدول الأربع المقاطِعة لقطر غدًا قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن دول المقاطعة الأربع ستتخذ تدابير مضادة تصعيدية قاسية لكنها شرعية، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي، ولن تقتصر التدابير هذه المرة على الدولة القطرية ومؤسساتها وأجهزتها وهيئاتها، بل ستمتد هذه المرة- ولأول مرة- لتطال الحاكمين لا المحكومين، واصفًا العقوبات التي من المتوقع اتخاذها من دول المقاطعة الأربع بأنها عقوبات ذكية ستطال كبار المسئولين بما فيهم الأمير القطري.
وعدّد سلامة تلك التدابير بتجميد الأرصدة والودائع الحكومية لقطر في بنوك ومصارف الدول الأربع، وتجميد الأنشطة الاستثمارية، سواء الحكومية أو الخاصة لهذه الدول، وحظر سفر واستقبال كبار القادة والمسئولين القطريين، بما فيهم الأمير القطري في هذه الدول، ورفع أي حصانات لكبار القادة والمسئولين القطريين في هذه الدول؛ بغية تسهيل ملاحقتهم القضائية الجنائية في محاكم هذه الدول عن مساهمتهم الجنائية في ارتكاب جرائم إرهابية بحق مواطني الدول الأربع، وحظر تصدير الأسلحة والمواد المساعدة على إنتاج الأسلحة ومواد ومُعدات الشرطة أيضًا لإمارة قطر، ومطالبة الدول الصديقة لدول المقاطعة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الإمارة القطرية، وتعليق وليس طرد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.
ولفت سلامة إلى أن دول المقاطعة الأربع حددوا منذ اللحظة الأولى الآليات والتدابير التي سيتخذونها ضد قطر في حال كابرت وخاطرت وغامرت ولم تذعن للإنذار الرباعي المشترك.
قطع العلاقات مع قطر
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