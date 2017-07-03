البنك المركزي المصري

خالد بدر الدين



أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 شهور ارتفع في عطاء، اليوم الاثنين، بحوالى 0.576% و0.493% على التوالى.



وذكرت وكالة رويترز أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما صعد إلى 20.951% اليوم بالمقارنة مع 20.375% في العطاء المماثل السابق في الثاني والعشرين من يونيو الماضى في حين ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 21.155% بالمقارنة مع 20.662% خلال نفس الفترة.