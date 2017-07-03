EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر تجاوز 20.95 %
الإثنين 03 يوليه 2017 09:03 م
البنك المركزي المصري
أخر الأخبار
البنك المركزي المصري
خالد بدر الدين
أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 شهور ارتفع في عطاء، اليوم الاثنين، بحوالى 0.576% و0.493% على التوالى.
وذكرت وكالة رويترز أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما صعد إلى 20.951% اليوم بالمقارنة مع 20.375% في العطاء المماثل السابق في الثاني والعشرين من يونيو الماضى في حين ارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 21.155% بالمقارنة مع 20.662% خلال نفس الفترة.
البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا